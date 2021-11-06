Cami cemaatinden su kuyusu hayrı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Yeni Camii cemaati, Afrika’da su kuyusu açılması için kendi aralarında topladıkları yardım parasını Müftülüğe teslim etti.

Yeni Cami İmam Hatibi İbrahim Değmen, “Afrika’daki Müslüman köylerine su kuyusu açılması için bize emanet edilen yardımları İlçe Müftülüğü’ne teslim ettik. Devam eden yardım kampanyasına gösterilen ilgiden çok memnun olduk” dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, suyun insanlığın ortak hazinesi olduğunu ifade etti. Aydın, “İlçemizin en büyük camilerinden biri olan Yeni Cami’nin yardım sever cemaati tarafından toplanan paraları, makbuz karşılığında teslim aldık. Allah kabul etsin” diye konuştu.

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