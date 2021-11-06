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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ TÖMER’de “Konuşma arkadaşlığı” etkinliği

İHA

DPÜ TÖMER’de “Konuşma arkadaşlığı” etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) öğrencileri için “Konuşma arkadaşlığı” etkinliği düzenlendi.
Programın açılışında konuşan DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu,” Konuşma arkadaşlığı projesi DPÜ TÖMER açıldığından bu yana aklımızdaydı. İnşallah bu konuşma arkadaşlığı sadece konuşma arkadaşlığı değil, kültür kardeşliği de olacak. İslami İlimler Fakültemizdeki öğrencilerimiz Arapça ve İngilizce pratiği yaparken bizim öğrencilerimiz de Türkçe pratiği yapacak. İnşallah tam bir kardeşlik havasında geçer. Bu ilk, devamı da gelecek. Sizi konuşma arkadaşı olacak kişilerle tek tek tanıştıracağız. Bu etkinliğin faydalı olacağını düşünüyor hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
“Konuşma arkadaşı olmaya karar vermiş kahraman yürekler, hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “Ülkemizde yaklaşık 300 binden fazla uluslararası öğrenci var. Cumhurbaşkanımızın ve YÖK’ün bu konudaki teşviklerini biliyorsunuz. Aslında konunun önemini de biliyorsunuz. Biz kardeşiz ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu coğrafya başta olmak üzere İslamTürk coğrafyasına ve tüm dünyaya kardeşlik tohumlarını ekmek istiyoruz. Bu azim ve gayretteyiz. İnşallah buna hiçbir şey engel olamayacak. “Güçlü olan hayatta kalır”, “Haklı olan değil güçlü olan üstündür” anlayışı var. Bu anlayışla insanları ötekileştirdiler, insanlarını birbirine düşman ettiler. Dünyayı kan ve gözyaşında adeta boğdular. Biz buna inat, “İnsanlar kardeştir, insanlar konuşa konuşa anlaşır, insan hayvan değildir, insan sadece insanca yaşarsa mutlu olur” diyoruz ve bunu göstermek istiyoruz. Sizler de bunu ispat ettiniz ve bunun için çalışıyorsunuz. Biz de üniversite olarak bu amaç için çalışıyoruz” dedi.

"Konuşma arkadaşlığı projesini çok önemsiyorum"
Konuşma arkadaşlığı projesini çok önemsediğine vurgu yapan Rektör Uysal, ”Üniversitemizde 7 bine yakın öğrencimiz var. Misafir öğrencilerimize kendi öğrencilerimiz gibi sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Özellikle kardeş olmanın, bir olmanın, beraber olmanın en önemli yollarından birisi duygu ve düşüncelerimizi ifade edebilme, karşısındakine aktarabilmedir. Güzel Türkçemizi öğrenerek bu bağı pekiştiriyoruz. Hedef kardeşliktir, hedef insaniyettir. Türkçe öğrenmek buna vesile olacak. Türkçeye, Türkçe öğretimine, Türkçe konuşmaya ve konuşabilmeye çok önem veriyoruz. Baştan beri yapmak istiyorduk ama bugüne nasip oldu. Bu sadece misafir öğrencilerimize Türkçe öğretme gayreti değil. Bu aynı zamanda bizim Türk öğrencilerimize de farklı dilleri öğretme projesidir. Bizim Arapça öğrenmeye, İngilizce öğrenmeye ve sair dilleri öğrenmeye ihtiyacımız var. Türkiye üniversitelerinde okuyacak öğrencilerin de Türkçe öğrenmeye ihtiyaçları var. En iyi kurulan dostlukların konuşma ile kurulduğuna inanıyorum. Ömür boyu unutamayacağınız dostlarınız olacak. Görevde kaldığım sürece, konuşma arkadaşlığınızı devam ettirme becerisi göstermiş arkadaşlarımıza teşekkür belgesi vereceğiz. Projede yer alan tüm öğrencilerime, projeye vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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