Çini sanatçısı İsmail Yiğit’in eserlerini inceledi

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Kütahya Valisi Ali Çelik, geleneksel Türk çinileri üzerine önemli çalışmalar yapan çini sanatçısı İsmail Yiğit’i ziyaret etti.

Tarihi Sipahi Konağı’nda hizmet veren Çini Sanatçısı İsmail Yiğit’in atölyesinde ziyaret eden Vali Çelik, eserleri inceleyip bilgiler aldı.

Vali Çelik, Kütahya’nın tanıtımına katkılarından dolayı Yiğit’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İsmail Yiğit, Vali Çelik’e teşekkür etti.

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