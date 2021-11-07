Müdür Başyiğit'in Domaniç ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Domaniç ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Şube Müdürü İrfan Kanık ile birlikte Çukurca Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti. Okumanın önemine değinen Hasan Başyiğit, çalışarak, çabalayarak bir yerlere gelmenin mümkün olduğunu belirterek, öğrencinin en önemli çabasının okumak, daha çok okumak olduğunu, okuyan insanın ufkunun genişleyeceğini, ideallerinin artacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daha sonra Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'ı da makamında ziyaret etti.

Müdür Başyiğit, Domaniç ziyaretlerine, aynı binadan eğitime devam eden Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti. Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle sınıflarında bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere hastalık sürecinden ve yüz yüze eğitim sürecinden söz ederek hastalıktan korunmak için tedbirlerimizi almak gerektiğini ifade etti. Yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesinin ne kadar gerekli olduğunu salgın hastalık sürecinde herkesin gördüğünü ifade eden Başyiğit, aşı, maske, mesafe, hijyen kurallarının önemini hala koruduğunu ve salgın hastalıktan en kısa sürede kurtulmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından Müdür Hasan Başyiğit, Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait atölyelerde incelemelerde bulundu. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı atölyesi ile ahşap teknolojisi alanı atölyesinde öğrencilerin çalışmalarını inceleyen ve ortaya çıkardıkları ürünler hakkında bilgi aldı. Başyiğit, bu iki değerli bölümden mezun olan öğrencilerin, meslek sahibi olanlar için ifade edilen elinde altın bileziklerinin olduğunu, okullarından gerekli bilgi birikimiyle mezun olduklarında aranan eleman olacaklarını ifade etti, yaptıkları çalışmalarda kolaylıklar diledi ve hayat boyu yollarının açık olmasını temenni etti.

Domaniç ziyaretlerine Hisar İlkokulu ile devam eden Müdür Hasan Başyiğit, okul bahçesinde ve sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet etti, daha sonra okulda bulunan zeka atölyesinde ve okul kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

İlçede bulunan okul ve kurumların yöneticileriyle Hisar İlkokulunda toplantı yapan Müdür Başyiğit, ilçedeki eğitim öğretim, yüz yüze eğitim, taşımalı eğitim ve okulların sorunları ile ilgili bilgi aldı. Sorunların çözümü noktasında en kısa sürede harekete geçileceğini belirten Başyiğit, "Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Sizlerin de bu konudaki emekleri için teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

Domaniç Devlet Ana Anaokulu ve Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okullarda incelemelerde bulundu.

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