Emet’te 8 dönümlük arazide peyzaj ve ağaçlandırma çalışması yapılacak

Emet Belediyesince Termalkent sitesi Çavuşoğlu camii karşısındaki 8 dönümlük arazide peyzaj ve ağaçlandırma çalışması yapılacağı bildirildi.

Termalkent Site Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tumbay, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ederek, site sakinlerinin talebini iletti. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mevcut arazide peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını programa alarak, kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Termakent Site Yönetim Kurulu Başkanı Tumbay, "Termal kent sitesine ait 8 dönüm atıl bir şekilde duran Çavuşoğlu Camii karşısında bulunan araziyi toplum menfaatlerine kazandırılmak üzere yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan peyzaj ve ağaçlandırılma çalışmaları için söz aldık, bölge sakinlerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

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