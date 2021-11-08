Stat önünde aşı Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi, isteyene kapıda Covid-19 aşısı yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol maçını izlemek için stada girmek isteyen taraftarlardan PCR testi, HES Kodu ve aşı istendi, eksik aşıları olanlara kapı önünde Covid19 aşısı yapıldı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Evliya Çelebi Azotspor karşılaşması öncesi stada girmek isteyen seyirciler HES kodu ile sorgulandı. Sorgulama anlarında aşıları eksik olan taraftarlar alınmadı ve isteyenlere kapıda bulunan sağlık görevlilerince aşı yapıldı. Bu arada karşılaşmaya 12 yaş altındaki çocuklar da alınmadı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da aşı yapılabildiği afişini görerek uğradılar ve aşılarını oldular.

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