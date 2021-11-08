Müftülükten "İş yerimde Kur'ân-ı Kerîm öğreniyorum" projesi

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan “İş yerimde Kur’anı Kerim öğreniyorum” projesi ilçe esnafı tarafından büyük ilgi görüyor.

İş yerimde Kur'ânı Kerîm Öğreniyorum projesi yapan Pazarlar İlçe Müftülüğü din görevlileri esnaf ziyaretleriyle Kur'ân Kurslarına gelemeyen esnafa Kur'ânı Kerîm eğitimi veriyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Pazarlar İlçe Müftüsü Erkan Karaca, "Pazarlar İlçe Müftülüğü olarak din eğitimi hizmetini herkese ve her yere ulaştırmak niyetindeyiz. Bu kapsamda, meşguliyetinden dolayı Kur'ân Kurslarımıza gelemeyen değerli esnafımızı da unutmuyoruz. İş Yerimde Kur'ânı Kerîm Öğreniyorum faaliyeti ile esnafımıza iş yerinde Kur'ân eğitimi veriyoruz. Günü, saati ve süreyi esnafımız belirliyor. Din görevlilerimiz Kur'anı Kerîm eğitimi için iş yerine gidip gerekli eğitimi birebir veriyor. Yüce kitabımızın rehberliğinin gönlümüzde, bereketinin iş yerlerimizde olmasını diliyoruz" dedi.

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