DPÜ’lü Öğrenci Onur Eski’nin eserleri '40. Grafik Tasarım Sergisi’nde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi, İbrahim Onur Eski’nin iki eseri bu yıl 40. kez düzenlenen Grafik Tasarım Sergisi’nde yer aldı.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) tarafından bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophanei Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 40. Grafik Tasarım Sergisi’ne iki eserle katılan DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Onur Eski’nin eserleri sergilenmeye layık görüldü.

Eski’nin Bilgilendirme Tasarımı dersi kapsamında gerçekleştirip kadına şiddet konusunu sayısal veriler üzerinden ele aldığı “Anadolu’ydu” başlıklı afiş tasarımını ve İnteraktif Medya dersi kapsamında güçlü kadınların platformu için gerçekleştirdiği ‘”en Güçlüsün” başlıklı logo ve video tasarımı, 563 tasarım arasında sergilemeye layık bulunan eserler arasında yer aldı.

Salgın önlemleri kapsamında çevrim içi olarak da düzenlenen sergiye sergi.gmk.org.tr/40 adresinden erişebilecek.

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