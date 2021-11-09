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Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı

DHA

Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağında meydana geldi. Aldığı hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürmek için yola çıkan Levent İnce yönetimindeki 43 AC 501 plakalı ambulansa, kavşakta Aysel Tuncan yönetimindeki 43 SH 601 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Saime Akbaş ve Asiye Dingeç yaralandı.
Kaza yapan ambulans görevlileri telsiz anonsu ile yardım istedi. Bunun üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-11-09 16:55:03

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