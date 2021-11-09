Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, KütanhyaAfyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana geldi.

Edihilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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