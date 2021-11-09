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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

İHA

Kütahya Hisarcık İlçe Müftülüğü'nce yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Kütahya Hisarcık İlçe Müftülüğü'nce yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Kur’an tilavetiyle başlayan törenin açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol,” Bu binayı Belediyemiz İlçe Müftülüğümüze tahsis etti. Önceki yıllarda Kaymakamlarımızın desteğiyle üst kat 46 Yaş Grubu Kur’an Kursu olarak açıldı. Geçen yıl pandeminin de etkisiyle eğitime biraz ara verilmişti. Biz tekrar hocalarımızla gayret ederek, saha çalışması yaparak öğrencilerimizi toplayıp 46 Yaş Grubu Kur’an Kursu eğitimine başladık. Daha sonra binanın kazan dairesini Gençlik Merkezi yapmayı düşündük. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğümüz ve ilçe esnafı ile hayırsever halkımızın destekleriyle Gençlik Merkezinin yapımını tamamladık. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

"Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"
Törende yaptığı konuşmada, maddi yatırımların ve hizmetlerin yanı sıra gençlerin manevi gelişimine büyük katkı sağlayacak bu tür hizmetlerin ilçeye kazandırılmasının şahsını ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Bizler Allah’a kul ve sevgili Peygamberimize hayırlı ümmet olabilmek için, onun kitabını ve onun kelamını okumak, okutmak, okutana yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Dinimiz İslam’ın emrini yerine getirmek, onu yaymak ve onun yolunda cihat etmeye, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir zamandayız. Bugün tamda bu zamanda Hisarcık ve yöremiz gençlerine Diyanet Gençlik Merkezini kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilim yuvaları çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesine, dinine, vatanına, ülkemize yararlı bireyler olmasına, büyük katkı sağlayacak yerlerdir. Hisarcık Belediyesi olarak Müftülüğümüze devretmiş olduğumuz bu binamızın en güzel şekilde değerlendirilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine, öğretimine ve ahlaklı bir nesil yetişmesine her zaman sonsuz destek vermekte, üzerimize düşen her türlü görevi de yerine getirmekteyiz. Gençlerimizin dinini, Kuran’ını ve İslam’ın gerekliliklerini öğrenmelerini ve sosyal olarak da kaynaşıp buluşacakları bir aile ortamının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Gençlik Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"FETÖ bizim gençlerimizi bloke etmek için çalışmalar yaptı"
Törende Diyanet İşleri Başkanlığının temel görevlerinden söz eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,” Diyanet İşleri Başkanlığımızın temel görevi, insanlarımızı dini konularda aydınlatmak, bilgilendirmek, milli birliği, dirliği, kardeşliği meydana getirmek. Zararlı akımlar varsa onu vatandaşa haber vermek. Onlarla mücadele yollarını göstermek. Bizim hedef kitlemiz tüm insanlardır ama en önemli hedef kitlemiz gençlerimizdir. 46 yaştan başlamak üzere tüm gençlerimiz bizim hedef kitlemiz. Bir memleketin en büyük hazinesi gençlerdir. Bugün dünya gençler üzerine çalışıyor. FETÖ bizim gençlerimizi bloke etmek için çalışmalar yaptı. Elhamdülillah ondan kurtulduk. İnşallah bundan sonra değerleriyle, milli şuuruyla buluşan bir gençlik ortaya çıkarmalıyız” diye konuştu.
Törende söz alan Kaymakam Didem Dinç Özay, “İlçede göreve başladığımda binadaki çalışmalar hakkında Müftümüzden bilgi aldım. Kendisi de 34 aylık bir sürede burayı toparlayıp güzel bir yer haline getirdiklerinden bahsettiler. Bu konuda öncelikle desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanına, ayrıca büyük bir özveriyle çalışıp burayı çok kısa süre zarfında toparlayan İlçe Müftülüğümüze, emeği geçen Kaymakamlarımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen ilçe halkına çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Buralarda dini ve manevi anlamda dolu, dinine düşkün ahlaklı bir gençlik yetiştireceğiz inşallah” dedi
Gençlik Merkezi açılışını, Kaymakam Didem Dinç Özay, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol birlikte yaptı.

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