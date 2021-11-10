Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yedi Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı ve ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu Kütahya kestaneden yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yedi Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı ve ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu Kütahya kestaneden yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde ediyor

İHA

Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yedi Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı ve ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu Kütahya kestaneden yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde ediyor

Simav ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaret ve açılışlarda bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, kestanenin bölgeye 25 milyon liralık bir ekonomik girdi sağladığını ifade etti.
Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, kestane dağında bir süre hasat yaptı. Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yediler.
Hasat sonrası İHA'ya konuşan Vali Çelik “Simav, kestanesiyle tarımsal girdi potansiyeli taşıyan, ekonomik değeri olan, aynı zamanda kestane ormanlarıyla doğal güzelliği olan bir bölge. Yaklaşık 25 milyon TL civarında bir ekonomik getirisi var ancak, potansiyel olarak kestane ağaçlarında baş gösteren dal kanseri ve gal arısının verdiği sıkıntılar mevcuttur. Bunlarla topyekun bir mücadele yapmamız gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmaları hızla yaygınlaştırarak üreticilerle, kestane yetiştiricileriyle bu sürecin takipçisi olmamız gerekiyor. Özellikle gal arısından korunmak amacıyla yeni dikilecek kestane fidanlarının gal arısı ve dal kanserine dayanıklı seçilmesi büyük önem arz ediyor. Ülkemizdeki kestane ormanlarının en önemli iki sorunu bunlardır. Simav’da da bu süreci yaşıyoruz. Bunun verim ve rekolte düşüklüğüne sebep olduğu görünüyor. İnşallah sağlıklı kestane ağaçlarıyla verim almaya başlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel köyüne halı saha
YEREL HABERLER Kestel köyüne halı saha
Başkan Ceyhun: "Memleketimizin her karış toprağı ayrı bir güzel”
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Memleketimizin her karış toprağı ayrı ...
Çevreyolunda kavşağı geçince geri gelen kamyonetin sürücüsü kazaya yol açtı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Çevreyolunda kavşağı geçince geri gelen kamyonetin ...
Kütahyalı yazar Sarı’dan kadını konu alan “Kağıt Cinayetleri” kitabı
YEREL HABERLER Kütahyalı yazar Sarı’dan kadını konu alan “Kağıt ...
KÜSİDAP Başkanı Kocaçoban: “Herkesin inancını ve dinini her yerde serbestçe yaşamasını istiyoruz”
YEREL HABERLER KÜSİDAP Başkanı Kocaçoban: “Herkesin inancını ve ...
Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı
Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam
YEREL HABERLER Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön ...
Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 ...
Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı
Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda ...
Başkan Işık: "Yenilebilir enerjinin önemi artıyor"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Yenilebilir enerjinin önemi artıyor"
DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” denildi
YEREL HABERLER DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” ...
Keskin'den Başkan Işık'a veda
YEREL HABERLER Keskin'den Başkan Işık'a veda
DPÜ’lü Öğrenci Onur Eski’nin eserleri '40. Grafik Tasarım Sergisi’nde
YEREL HABERLER DPÜ’lü Öğrenci Onur Eski’nin eserleri '40. Grafik ...
Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ...
Gediz’de ev yangını; 1 ölü
YEREL HABERLER Gediz’de ev yangını; 1 ölü
Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”
YEREL HABERLER Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan ...
Altıntaş Avşar Deresi ıslah edildi
YEREL HABERLER Altıntaş Avşar Deresi ıslah edildi
(ÖZEL) Kütahya'da sonbahar güzelliği Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahya'da sonbahar güzelliği Enne Barajı ve ...
Vali Ali Çelik, şehit babalarını misafir etti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, şehit babalarını misafir etti
Kızılay'ın minik gönüllüleri
YEREL HABERLER Kızılay'ın minik gönüllüleri
Gediz’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Gediz’de trafik kazası: 1 ölü
Başarılı sporculara ödül
YEREL HABERLER Başarılı sporculara ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.