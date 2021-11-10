Belediye Başkanı Alim Işık, akıllı şehir uygulamalarında Kütahya'nın örnek bir şehir olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ‘Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Toplantısı’ belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, Kütahya Belediyesi birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler Şube Müdürü Bestami Kara ve Proje Ortakları Egemen Erdem, Ece Işıl Eren, Sena Pamuk tarafından Akıllı Şehirler Standartları, "akilisehirler.gov.tr" portalına ilişkin Strateji ve Eylem Planı sunumu, Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli ve Projesi sunumu yapılarak Kütahya’nın, akıllı şehirler mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, akıllı şehirler projesi kapsamında Kütahya’da, Türkiye’ye örnek olan projelerin hayata geçtiğini söyledi. “Göreve geldiğimiz günden itibaren akıllı şehir uygulamaları koşununda ciddi mesafe kat ettik” diyen Başkan Işık, ultrasonik sensörler ile çöp konteynerlerinin kontrol altına alındığını, bu uygulamanın Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi.

Başkan Işık, “Biz belediye olarak kendimize güveniyoruz. Türkiye’nin en iddialı illerinden birisiyiz. Şehrimiz akıllı şehir uygulamalarıyla tanıştıkça, vatandaşlarımız artık yaşanabilecek bir şehirdeyim demeye başladı. Onun için akıllı şehir uygulamalarını önemsiyoruz” dedi.

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