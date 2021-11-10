Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”

İHA

Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde 11 Kasım tarihinde Kütahya genelinde toplam 48 bin 450 adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti
Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım saat: 11.00 de, Kütahya il genelinde 23 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm ilçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Bölge Müdürü Kemal Kayıran “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi yapılacak olan Damlalıkaraağaç Köyünde devam eden arazi çalışmalarını inceledi.
Müdür Kayıran, Karakuz Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Damlalıkaraağaç köyünde hazırlıkları süren sahada yaptığı incelemelerde, köylülerle sohbet ederek, fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.
Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde Kütahya genelinde toplam 48 bin 450 adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Bölge Müdürü Kemal Kayıran," 11.11.2021 "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenlenecek. Kütahya merkezde protokolün katılacağı törenimiz ise Damlalıkaraağaç köyünde gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde Kütahya il genelinde toplam 3 milyon 731 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bizler yarınlara daha rahat soluklar bırakabilmek için çalışıyor ve ülkemiz yeşil dokusunun geliştirilerek, orman varlığının artırılmasına katkı sağlıyoruz. Emeği geçen tüm personelinize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günde yemyeşil bir Kütahya için fidan dikimine bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Kütahya Orman İşletme Müdürü A. Rıza Erdem, Gümüşdağı İşletme Şefi İsmet Gümüş ve Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Zeynep Aydemir’de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Lisesi'nde "Ödüllü sınıf'' projesi
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi'nde "Ödüllü sınıf'' projesi
Başkan Işık: "Akıllı şehir uygulamalarında örnek şehiriz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Akıllı şehir uygulamalarında örnek ...
Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yedi Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı ve ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu Kütahya kestaneden yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde ediyor
YEREL HABERLER Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı Protokol ...
Kestel köyüne halı saha
YEREL HABERLER Kestel köyüne halı saha
Başkan Ceyhun: "Memleketimizin her karış toprağı ayrı bir güzel”
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Memleketimizin her karış toprağı ayrı ...
Çevreyolunda kavşağı geçince geri gelen kamyonetin sürücüsü kazaya yol açtı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Çevreyolunda kavşağı geçince geri gelen kamyonetin ...
Kütahyalı yazar Sarı’dan kadını konu alan “Kağıt Cinayetleri” kitabı
YEREL HABERLER Kütahyalı yazar Sarı’dan kadını konu alan “Kağıt ...
KÜSİDAP Başkanı Kocaçoban: “Herkesin inancını ve dinini her yerde serbestçe yaşamasını istiyoruz”
YEREL HABERLER KÜSİDAP Başkanı Kocaçoban: “Herkesin inancını ve ...
Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı
Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam
YEREL HABERLER Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön ...
Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 ...
Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı
Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda ...
Başkan Işık: "Yenilebilir enerjinin önemi artıyor"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Yenilebilir enerjinin önemi artıyor"
DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” denildi
YEREL HABERLER DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” ...
Keskin'den Başkan Işık'a veda
YEREL HABERLER Keskin'den Başkan Işık'a veda
DPÜ’lü Öğrenci Onur Eski’nin eserleri '40. Grafik Tasarım Sergisi’nde
YEREL HABERLER DPÜ’lü Öğrenci Onur Eski’nin eserleri '40. Grafik ...
Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ...
Gediz’de ev yangını; 1 ölü
YEREL HABERLER Gediz’de ev yangını; 1 ölü
Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”
YEREL HABERLER Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan ...
Altıntaş Avşar Deresi ıslah edildi
YEREL HABERLER Altıntaş Avşar Deresi ıslah edildi
(ÖZEL) Kütahya'da sonbahar güzelliği Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahya'da sonbahar güzelliği Enne Barajı ve ...
Vali Ali Çelik, şehit babalarını misafir etti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, şehit babalarını misafir etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.