İlçe Müftüleri Toplantısı Hisarcık’ta yapıldı

Kütahya İlçe Müftüleri Toplantısı, Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş başkanlığındaki toplantıya müftü yardımcıları ve ilçe Müftüleri katıldı.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda, halka daha iyi hizmet sunabilmek adına istişareler de bulunuldu. Toplantıda gençlerin milli ve manevi duygularla yetişip vatanına iyi hizmet etmeleri için gençlere sahip çıkarak daha çok faaliyet yapılması kararı alındı. Ayrıca kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için İslam'ın kadına verdiği değerin daha çok anlatılması üzerinde duruldu.

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