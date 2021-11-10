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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklaması

İHA

Başkan Ceyhun’un Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklaması

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kütahya’ya çeşitli branşlarda 290 spor tesisi kazandırdıklarını söyleyen Başkan Ceyhun, “Şehrimize sağlık alanında bin 55 yataklı 11 hastane, 41 sağlık tesisi kazandırdık. 650 yataklı şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Şehrimizde 21,7 kilometre olan bölünmüş yolu 20 kat arttırarak 400 kilometreye ulaştırdık. Kütahya’da 872 sanayi kuruluşunda 38 bin141 vatandaşımız istihdam ediliyor. Zafer OSB faaliyete geçtiğinde bu rakam 50 binin üzerine çıkıyor. İl Özel İdaremizce, 6 Bin 500 kilometre yol, bin 192 adet içme suyu, 118 adet sanat yapısı projesini tamamladık. Kütahya’ya 100 bin metrekarelik Millet Bahçesi, öğrenci kardeşlerimize 11 bin yataklı yükseköğrenim yurdu kazandırdık. Şehrimize ikinci üniversiteyi (KSBÜ), 249 ilk ve ortaöğretim okulu kazandırdık. Turizm Master Planı ile Tarih, Termal ve Doğa Turizm’inde yapılan çalışmalarla şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkartıyoruz. Kütahya’da bulunan tüm kamu binalarını yeniledik. Üreticilerimize tarım ve hayvancılıkta 130 milyon TL destek sağladık. 13 bin 712 konut yaptık. DSİ tarafından ise 23 baraj, 6 sulama göleti,19 sulama tesisi,103 taşkın koruma, 158 bin 640 dekar arazimiz sulamaya açıldı. İhtiyaç sahibi hemşerilerimize 640 milyon TL sosyal destek dağıttık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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