Kütahya il genelinde 'Güven huzur' uygulaması kapsamında polis sorumluluğundaki 13 bölgede, 56 ekip ve 136 personelin katılımıyla 18 uygulama noktasında uygulama yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “İl genelinde yapılan uygulamalarda, 249 işyeri, 118 metruk bina, 89 park ve bahçe, 185 okul ve çevresi,15 oyun salonu ve internet cafe, kontrol edilmiş, 4 yoklama kaçağı tebligatı yapılmış, 2 bin 694 şahıs sorgulanmış, il merkezi ile Simav ve Tavşanlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanmış, il merkezinde yapılan uygulamada ise 2 adet kesici alet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3,18 gram esrar, 0.61 gram metamfetamin isimli narkotik madde ve iki adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp tabir edilen madde bulunmuş ve muhafaza altına alınmıştır. Trafik yönünden 934 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 4 araç trafikten men edilmiş, kusurlu görülen 118 araca para cezası uygulanmıştır” denildi.

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