Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk Anma Günü Programında Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkan Vekili Havva Özaydın ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından 10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.