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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MYO öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri bir araya geldi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri 20212022 akademik yılının ilk etkinliğini Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdi.

MYO öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri 20212022 akademik yılının ilk etkinliğini Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdi.
İç Mekan Tasarımı programı öğretim elemanları ve öğrencileri, salgın koşullarını göz önünde bulundurarak ziyaret ettikleri Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda uygun bulunan duvarlara sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli resimler çizerek ve okul bahçesinde de özel eğitim öğrencileriyle müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler.
İç Mekan Tasarımı programı öğretim elemanları ve öğrencileri gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim alan çocukların gönüllerine gönül gözüyle dokunmaya geldiklerini, hem düşündüklerini hem de düşünürken empati yaptıklarını ifade ettiler.
Simav MYO'dan yapılan açıklamada, "İnsanlara yaşanılır sağlıklı ve mutlu ortamlar hazırlamaya odaklı bir eğitimin parçası olan Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri, öğretim elemanlarımızla beraber Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyarette bulundular. Öğrencilerin bu ziyaret ve etkinlikte birlikte yaşadıkları tüm deneyimin büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. İç Mekan Tasarımı programı öğretim elemanları ve öğrencileri büyük bir istekle farklı okullarda da bu etkinliği tekrarlayacaklardır. Etkinlik kapsamında gereken malzemelerin teminine yardımcı olan Simav Belediye Başkanlığına ve ile kapılarını bize açıp misafirperverlik gösteren Özel Öğretim Uygulama Okulu ailesine teşekkür ederiz" ifadeleri yer verildi.

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