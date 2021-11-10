DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde öğrencilere özel konser

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde şair İsa Kahraman tarafından sınav döneminde olan öğrenciler için Türk Halk Müziği konseri verildi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde düzenlenen konsere şair İsa Kahraman'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Ziya Beydüz ve öğrenciler katıldı.

Konserden önce kısa bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, "Siz değerli öğrencilerimizin sınav streslerini azaltmak için böyle bir etkinlik planladık. Şair İsa Kahraman icra edeceği kısa bir konserle sınav döneminde sizlere moral verecek. Sınav döneminde olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Konserinde Ege yöresinin halk müziği eserlerinden üçünü seslendiren İsa Kahraman'a öğrencilerde eşlik etti.

Konserin ardından Rektör Kazım Uysal, sınavlarına çalışan öğrencilerle kısa bir süre sohbet etti ve sınavlarında başarı dileklerini sundu.

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