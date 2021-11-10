Şaphane MYO öğrencilerine AFAD’dan KBRN farkındalık eğitimi

Şaphane Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Telli tarafından organize edilen ziyarette öğrencilere, uzman personel tarafından KBRN Farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimin ardından Müdürlüğe ait kurtarma araçları tanıtılarak, afet ve acil durumlarda kullanılan ekipmanlar uygulamaları olarak öğrencilere aktarıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Öğretim Görevlisi Ali Telli ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.