Vali Çelik’ten Kaymakam Arslanköylü’ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Kütahya valisi Ali Çelik, ilçeye yeni atanan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya İl Protokolü’nün de hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Vali Çelik, bölgenin termal kenti olarak bilinen Simav’da hizmetlerin devam edeceğini ifade ederek, Kaymakam Arslanköylü’ye görevinde başarılar diledi.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Vali Çelik tarafından ilçeye yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu belirterek, Simav’ın beklediği ve hak ettiği hizmetlere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.