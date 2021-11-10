Emet Belediyesi'nin geçici hayvan barınağı çalışmaları sürüyor

Emet Belediyesi tarafından ilçede geçici hayvan barınağı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sokak hayvanlarının bakım, aşılama, kısırlaştırma ve benzeri çalışmaları için geçici yaşam alanı oluşturma çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Doğan, “Biz sokak dostlarımızın sokaklardaki yalnızlıklarına bir nebze olsun çare olabilmek için hafriyat çalışmaları tamamlanan 2 bin 400 metrekare alan içerisinde kulübeli bölmeler yaptırmayı ve yanında da üç konteyner ile hayvan dostlarımızın bakım ve tedavilerini yapmayı planlamaktayız. Yapacağımız bu bölmelerin boyutları en az 88 olacak şekilde planlandı. Ortasına ise 44 metrelik beton veya mozaik zemin teras yapılacak. Bu zemin teras görevini görmüş olacak. Barınakların etraftaki tel çitler en az 1.80 metre yüksekliğinde olacak. Ayrıca bu geçici hayvan barınağımızda üç adet konteyner bina konacak. Bu konteynerlerin bir tanesine ameliyat masası ve ekipmanı konacak. İkinci konteynerin içine kısırlaştırma ameliyatı sonrası hayvanların bırakılacğı iki katlı kafesler konacak. Bu kafeslere postoperatif bölmeler olarak kullanılacak. Ameliyat sonrası 24 saatini hayvan burada müşahede altında geçirecek. Üçüncü konteyneri basit kayıt işlemleri için ve görevliler kullanacak. Amacımız sokak dostlarımızın sağlıklı bir şekilde bakım ve tedavilerini yapmak, rehabilite etmek. Vatandaşlarımızın da destekleri ile inşallah bu geçici yaşam alanını en kısa zamanda tamamlayabiliriz ”dedi.

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