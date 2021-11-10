Yangında mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da iki katlı evde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren Hacer S., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hacer S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Börekçiler Mahallesi Sultanbağı Caddesi´nde iki katlı binada evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Hacer S.´yi dışarı çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Hacer S., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-10 17:29:08



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