Seyir halindeyken alev alev yandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da bir otomobil, seyir halinde alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, KütahyaTavşanlı karayolunun 10. kilometresinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.