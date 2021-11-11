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Vali Çelik yaren gecesine misafir oldu Simav’ın bin yıllık geleneği olan yaren gecesine Kütahya Valisi Ali Çelik ve protokol katıldı

İHA

Vali Çelik yaren gecesine misafir oldu Simav’ın bin yıllık geleneği olan yaren gecesine Kütahya Valisi Ali Çelik ve protokol katıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Ali Çelik, Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan yaren gecesine misafir oldu.
Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Büyük Yaren başı Rıza Mert, Yaren’in Orta Asya’dan, Selçuklular tarafından getirilmiş bir terbiye müessesi olduğunu belirtti. Mert “ Simav’daki yarenin kaynağı, bin yıl öncesine Orta Asya’ya uzanır. Bazı kaynaklarda Simav’da ilk yarenin 1900’lü yıllarda kurulduğu yazılıdır. Yaren, adap, ahlak, terbiye, usul ve erkan öğrenme müessesidir. Aynı zamanda yeni yetişen gençliğe, geçmişi ve gelenekleri hatırlatır. Samimiyetin, hoşgörünün eksik olmadığı nice meclislerde birbirimize güç verme temennisiyle Kütahya Valisi Ali Çelik’e hoş ve sefa geldin diyoruz ” dedi.
Çeşitli yaren geleneklerinin ve oyunlarının sergilendiği geceden çok memnun kaldığını belirten Vali Çelik, Yaren geleneğini devam ettiren Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin tüm mensuplarını tebrik ederek, unutulmaz bir gece yaşadığını ifade etti.

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