Emet Belediyesi tarafından vatandaşın interneti daha yaygın kullanabilmesi amacıyla 4 noktada uygulamaya konulan WiFi sisteminin kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.

Halkın yoğun olarak kullandığı Kaymakamlık alanı, Mehlemönü, Kaynarca Camii ön alanında ve Dr. Fazıl Bey Parkı'nda Emet Belediyesi tarafından yerleştirilen kablosuz internet sistemi sayesinde artık vatandaşlar cep telefonu, tablet, laptop gibi mobil ağları bulunan cihazlarla internet hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

WiFi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor.

Vatandaşın hizmetine sunulan bu uygulama konusunda açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ İlçemizin bazı bölgelerine yerleştirmeyi düşündüğümüz ücretsiz internet yani WiFi olarak adlandırılan kablosuz internet sistemini Emet Belediyesi olarak halkın yoğun olarak kullandığı merkezlerde açmış bulunmaktayız. Daha önce, Hükümet, Mehlemönü ve Kaynarca’da bulunan WiFi noktalarımızın bir yenisini Dr. Fazıl Doğan parkında hizmete geçirdik. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız sisteme bağlanarak alacakları kullanıcı adı ve şifre sayesinde sistemden yararlanabilecekler. Halkımıza ücretsiz sunmuş olduğumuz kablosuz internetimiz sayesinde aynı zamanda ilimize misafir gelen vatandaşlarımız da varsa internet ortamında yapması gereken bir işlemi anında işlemini hızlı bir şekilde yapabilecek. WiFi sistemimizi yoğun kullanım durumunda diğer bölgelerinde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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