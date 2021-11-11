(ÖZEL) Kütahya protokolü direksiyon başına geçti, "Bir hareketine bakar hayat" dedi

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Kütahya protokol üyeleri direksiyon başına geçti, "Bir hareketine bakar hayat" diyerek, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir hareketine bakar hayat" kampanyası kapsamında Kütahya protokolü hazırlanan video kliplerle emniyet kemerinin kullanımının önemi vurgulandı. Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve bazı kurum müdürleri bakanlığın başlattığı kampanyaya hazırladıkları videolar ile destek verdi. Kliplerde "Bir hareketine bakar hayat" sloganıyla, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yapıldı.

"Bi hareketine b akar hayat" etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadeleri kullanıldı.

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