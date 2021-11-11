Hisarcık’ta 300 fidan toprakla buluştu

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Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Kepez mevkiinde bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ile protokol üyeleri, Kızılay Gönüllüleri ve öğrenciler 300 sedir fidanını toprakla buluşturdular.

Kepez mevkiindeki 10 dekarlık alan Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan nezaretinde yapılan bir haftalık çalışma sonucu fidan dikimine hazır hale getirildi.

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