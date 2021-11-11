Jandarmadan emniyet kemeri uyarısı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik güvenliğine dair “Bir Hareketine Bakar Hayat” ana temalı kampanya hakkında tanıtımlar Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

Bu kapsamda Tavşanlı İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından vatandaşların toplumsal farkındalığı artırma amaçlı “Bir Hareketine Bakar Hayat” temalı afişler Tepecik Beldesi girişindeki bilboartlara asıldı.

Vatandaşların toplumsal duyarlılığını yükseltmek amacıyla kampanya kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda emniyet kemeri bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Emniyet Kemerinin kaza anında can kaybını ağır yaralanma riskini 45, ağır yaralanma riskini 60 oranında hatırlatan yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin Kasım ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

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