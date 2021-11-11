Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya’da hafif ticari aracın beton menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, KütahyaEskişehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Ercan Fındık yönetimindeki 34 BDE 888 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak beton menfeze çarptı.

Kazada, 60 yaşındaki sürücü Ercan Fındık olay yerinde hayatını kaybedenken, eşi Meryem Fındık (50) da yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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