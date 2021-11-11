Kütahya'da hafif ticari araç, su kanalına düştü; sürücü öldü, eşi yaralı 

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Fındık (60) hayatını kaybetti, eşi Meryem Fındık (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ercan Fındık'ın kullandığı 34 BDE 888 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki su kanalına düştü. 80 metre sürüklenen araç, menfeze çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ercan Fındık hayatını kaybetti, araçta sıkışan eşi Meryem Fındık da itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem Fındık, Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan Fındık´ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-11 16:08:59



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