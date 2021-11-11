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Kütahya'da 48 bin fidan toprağa kavuştu

DHA

Kütahya'da 48 bin fidan toprağa kavuştu


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent merkezi ile birlikte 23 noktada 48 bin 450 fidan, toprakla buluşturuldu.
Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Kütahya'nın Damlalıkaraağaç köyünde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Çelik, il genelinde toplam 23 noktada 48 bin 450 fidanın dikildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesiyle başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla yüzde 50 orman varlığıyla Türkiye´nin 5'inci ili olan Kütahya'mızda ve ülkemizde ormanlarımızın lehine olan bir süreci hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün şehrimizde 23 noktada 48 bin 450 fidanı, yıl sonuna kadar ise 3 milyon 731 bin fidanımızı toprakla buluşturup geleceğe nefes olacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Çelik, öğrencilerle birlikte fidan dikti.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-11-11 16:50:23

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