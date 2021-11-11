Kütahya'da 4 ayrı suçtan 21 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Kütahya'da 4 ayrı suçtan 21 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 4 ayrı suçtan bir süredir aranan 48 yaşındaki Murat Y.'nin, Kütahya merkeze bağlı Kirazlıyayla köyünde bir evde saklandığı bilgisi edinildi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle şüphelinin saklandığı eve polis ve jandarma ekipleri tarafından gece ortak operasyon düzenledi. Gece başarılı bir operasyonla yakalanan Murat Y.'nin 21 yıl 11 ay hapis istemiyle arandığı belirtildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Y., tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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