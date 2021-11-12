21 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.´yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-11-12 09:12:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.