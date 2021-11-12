21 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.´yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-12 09:12:40



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