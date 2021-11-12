Minik TEMA gönüllüleri doğayla, fidanlar da toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik TEMA gönüllüleri doğayla, fidanlar da toprakla buluştu

İHA

Minik TEMA gönüllüleri doğayla, fidanlar da toprakla buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde “Geleceğe Nefes” sloganıyla minik TEMA gönüllüleri, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü fidan dikti, can suyu verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlattığı fidan dikme etkinliği, Simav’da minik TEMA gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Simav temsilcisi Gönül Edev Pak, minik TEMA gönüllüsü öğrencilerle fidan dikimi yaptıklarını ifade etti. Pak “ Bu gün tüm doğa severlerle fidan dikimi yapacağız. Doğa aşkımızı yenileyip, tazeleyeceğiz, bunun için çok mutluyum. Bizi her zaman yanına alan Simav Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde fidan dikimi etkinliğine katılmaktan mutlu ve huzurluyum” dedi.
Simav Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Nehir Emeç, ağaçları ve ormanları çok sevdiğini belirterek, çevreyi temiz tuttuğunu söyledi.
Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Milli ağaçlandırma seferberliği sebebiyle, orman sevgisini aşılamak Simav’ın daha yeşil olmasını sağlamak amacında olduklarını ifade etti. Topal “ Bu gün itibariyle Simav’da üç lokasyonda bu etkinliği düzenledik. Söğüt köyü ile Pazarlar ilçesinde ormanın derinliklerinde gerçekleştireceğiz. Bu gün itibariyle dikim sezonunu açmış bulunuyoruz” dedi.
Simav Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Uluer, Dünya’ya nefes, geleceğe nefes sloganıyla, 143 öğrencinin katılımıyla fidan dikimine geldiklerini belirterek, fidan dikiminde öğrencileriyle birlikte mutlu olduklarını ifade etti.
Simav’ın Yeşilköy ve Kuşu Beldesi arasındaki fidan dikim alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, TEMA temsilcisi Gönül Edev Pak, ilgili kurum Müdürleri TEMA gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Fidan dikimi sonrası gözleme ve ayran ikramı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, minik TEMA gönüllüsü öğrencilere günün anısına hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

21 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'da 4 ayrı suçtan 21 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 4 ayrı suçtan 21 yıl 11 ay hapis cezası ...
DPÜ’de “Özgür Kudüs” temalı sergi
YEREL HABERLER DPÜ’de “Özgür Kudüs” temalı sergi
Orman Bölge Müdürü Kayıran: “Bizler ne yapacaksak beraber yapacağız”
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Kayıran: “Bizler ne yapacaksak ...
Mustafa Kemal Atatürk DPÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Mustafa Kemal Atatürk DPÜ’de anıldı
DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde öğrencilere özel konser
YEREL HABERLER DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde ...
MYO öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri bir araya geldi
YEREL HABERLER MYO öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri bir araya ...
Kütahya il genelinde 'Güven ve huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Kütahya il genelinde 'Güven ve huzur' uygulaması
Kütahya'da 48 bin fidan toprağa kavuştu
YEREL HABERLER Kütahya'da 48 bin fidan toprağa kavuştu
Kütahya 'geleceğe nefes' oldu
YEREL HABERLER Kütahya 'geleceğe nefes' oldu
Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'da hafif ticari araç, su kanalına düştü; sürücü öldü, eşi yaralı 
YEREL HABERLER Kütahya'da hafif ticari araç, su kanalına düştü; ...
Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü, 1 ...
Hastane için arsa takamı tamam
YEREL HABERLER Hastane için arsa takamı tamam
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Turizmdeki Yansımaları" konulu söyleşi
YEREL HABERLER "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Turizmdeki ...
Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ...
Gediz’de 10 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Gediz’de 10 bin fidan dağıtıldı
Jandarmadan emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan emniyet kemeri uyarısı
Hisarcık’ta 300 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 300 fidan toprakla buluştu
Gediz’de “Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” düzenlenecek
YEREL HABERLER Gediz’de “Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” ...
Yabancı öğretmen ve öğrenciler Kütahya’da
YEREL HABERLER Yabancı öğretmen ve öğrenciler Kütahya’da
Kütahya’da Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı
YEREL HABERLER Kütahya’da Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı
(ÖZEL) Kütahya protokolü direksiyon başına geçti, "Bir hareketine bakar hayat" dedi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahya protokolü direksiyon başına geçti, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.