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Rektör Uysal: “Milletimizin bekası için bilgiyi ve teknolojiyi üretmek zorundayız”

İHA

Rektör Uysal: “Milletimizin bekası için bilgiyi ve teknolojiyi üretmek zorundayız”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde eğitim gören üstün başarılı öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde konuşan Rektör Kazım Uysal,” Milletimizin bekası için bilgiyi ve teknolojiyi üretmek zorundayız” dedi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi2'de gerçekleştirilen ödül törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Atilla Batur, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce ve ödül alacak öğrencilerin kayıtlı oldukları programların ana bilim dalı başkanlarının yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Müzik dinletisi ile başlayan törende Keramika Zirve Başarı Ödülünü almaya hak kazanan yüksek lisans öğrencileri Behiye Sena Aydaşgil (Türkçe Eğitimi), Selin Çokdinleyen (Biyokimya), Buse Tınmaz (Seramik ve Cam), Firdevs Altıntaş (Maliye), Emre Seymen (Beden Eğitimi ve Spor), Farıdeh Mohammadımehr (Matematik), Ergun Mamedov (Uluslararası İlişkiler), Shohrat Penjıyev (Beden Eğitimi ve Spor) ile doktora öğrencileri Barbaros Baştürk (Matematik), Merve Kelebekyiğit (İşletme), Kutlu Erşen (Beden Eğitimi ve Spor), Hanene Talhı (Biyoloji), Kamal Heybat (İşletme) ile öğrencilerin danışmanları ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

“Araştırma projelerine verdiğimiz destekleri önemli derecede arttırdık”
Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, ” Değerli konuklar, bugün yüksek lisans ve doktora programlarında başarı gösteren öğrencilerimizi ödüllendirmek için buradayız. Öğrencilerimiz derslerini başarı ile tamamladılar ve ödül almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Başkasının ürettiği bilgi ve teknoloji ile ileri gidebilmemiz, muasır medeniyetleri yakalayabilmemiz ve geçebilmemiz mümkün değildir. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek zorundayız. Üretirsek geri kalmaktan ve çağdaş köle olmaktan kurtulabiliriz. Mesela ürettiğiniz bir otomobilin patentinin başkasında olması demek sizin çalışmanız, işçilik yapmanız esas parayı başkası kazanması demektir. Bunu adeta çağdaş bir kölelik olarak da düşünebilirsiniz. Bundan kurtulmanın yolu bilgi ve teknolojiyi üretmektir. Bunun yapılacağı yerler de üniversitelerdir. Bu yüzden lisansüstü eğitim enstitümüzü ve lisansüstü öğrencilerimizi önemsiyoruz. Son iki yıl içinde lisans, lisansüstü öğrenci oranımızı yüzde 5'lerden yüzde 15'lere çıkardık. Laboratuvar alt yapısını geliştirdik ve güçlendirdik. Araştırma projelerine verdiğimiz destekleri önemli derecede arttırdık. Amacımız DPÜ’yü bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir üniversite yapmak ve aziz milletimiz başta tüm insanlığın istifadesine sunmaktır” dedi.

“Bugün savaşlar bile bilgi ve teknoloji ile kazanılıyor”
Rektör Uysal,” Artık eskisi gibi değil. Ordunuz sayıca ne kadar üstün ve eğitimli de olsa savunma sanayiinde teknoloji geliştirmemişseniz kaybediyorsunuz. Milletimizin bekası için bilgiyi ve teknolojiyi üretmek zorundayız. Bundan dolayı bilgi ve teknoloji üreten sizler aziz milletimize en kutsal hizmeti yapıyorsunuz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin burada ödüller alması da çok önemli. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri yabancı uyruklu öğrencilere çok önem veriyorlar. Biz de yabancı uyruklu öğrencilere kapımızı açtık ve çok önem veriyoruz. Üniversitemizde misafir öğrencilerimizin sayısı 7 bini aştı. Onlar da bilgi ve teknoloji üretmemize katkı sağlayacaklar. Sanatımıza ve sporumuza katkı sağlayacaklar. Türkçeyi öğrenip gönül köprüleri kurmamızı sağlayacaklar. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de bilim ve teknoloji üretmesidir. Bilgi ve teknoloji üretmek ve araştırmak hiç bir zaman bitmeyecek. Aksine bilgi ve teknoloji üreten ve geliştiren insanların sayıları giderek daha da artacak. Bunu yapan milletler daha da ileri gidecek, yapmayanlar ise geri kalmaya mahkûm olacaklar” ifadelerine yer verdi.

“İnsan, çalıştığı nispette mutlu olur”
“İnsan, çalıştığı nispette mutlu olur” diyen Uysal,” Stres, sıkıntı ve hastalıkların kaynağı tembellik ve işsizliktir. Mutluluğun ve sağlığın kaynağı da üretmek ve çalışmaktır. Çalışmak için temel motivasyonlardan biri de bu olmalıdır. Tüm öğrencilerimize üretmenin mutluluğunu tatmalarını ve bu konuda ısrarcı olmalarını öneriyorum. İnşallah daha çok çalışacağız. Çok çalışmakla hem kendimiz mutlu olacağız hem de milletimizi mutlu edecek ve geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yolda bize destek veren Keramika'ya ve Emin Yüce'ye teşekkür ediyoruz. Gelecek yılki Keremika Zirve Başarı etkinliğimizde görüşmek dileğiyle” diye konuştu.

“Gençlerimizi sanayiye ve üretime bekliyoruz”
Gençleri sanayiye ve üretime beklediklerini söyleyen Keramika Genel Müdürü Emin Yüce,” Salgın sürecinde pek çok ülke üretimden çekilirken ve bugün dahi üretime yüzde 100 olarak dönemezken Türkiye ve Türk insanı üretimden hiç kopmadı. Kütahya özelinde de sanayi etkinlikleri hiç durmadığı gibi yeni sanayi alanları açılıyor. Kütahya 1. OSB'den sonra 30 Ağustos ve Tavşanlı OSB'ler doldu. İnşallah Altıntaş Zafer OSB'de de gelecek yıldan başlayarak fabrika bacaklarının tüttüğünü göreceğiz. Siz gençlere sanayide çok ihtiyaç duyuyoruz. Siz gençler sayesinde bugün Sanayi 4.0 olarak tanımlanan üretim sürecinde sizlerin varlığını önemsiyoruz. Kendini sürekli geliştiren siz değerli gençleri sanayiye üretime bekliyoruz. Şu an Kütahya'da 21 ArGe merkezi var. Üniversitede öğrendiklerinizi burada deneyimleyebileceksiniz. Lisansüstü Eğitim Enstitümüze böyle pırıl pırıl gençleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimizi en kısa sürede aramızda görürüz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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