Gediz’de 300 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde "Geleceğe nefes" seferberliği çerçevesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe nefes" seferberliği kapsamında Gediz ilçesinde Gediz Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, Umurbey Mahallesinde bulunan Evliya Çelebi Anadolu Lisesi bahçesinde 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Daha yaşanılabilir ve zümrüt yeşili bir Gediz için resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Gediz Kaymakamı Hakan Alkan; “İlçemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, bu konuda üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmelidir. Yapılan çalışmalarla şehrimizin orman varlığının artmasına hep birlikte katkı sunmuş olacağız. Bundan dolayı kurumların yanı sıra çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum.” dedi.

Fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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