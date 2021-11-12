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Muhammed Mustafa Pınarcı, U-18 Milli Takım formasıyla Kütahya'yı başarıyla temsil etti

İHA

Muhammed Mustafa Pınarcı, U-18 Milli Takım formasıyla Kütahya'yı başarıyla temsil etti

Kütahya Altınordu Futbol Okulu'nda yetişen Muhammed Mustafa Pınarcı, U18 Milli Takım formasıyla Kütahya'yı başarıyla temsil etti.
Kütahya Altınordu Futbol Okulunda futbola başlayan ve şu anda Trabzonspor'da futbol hayatına devam eden 17 yaşındaki Muhammed Mustafa Pınarcı Milli Takım forması ile göğsümüzü kabarttı.
Daha önceki yıllarda da Milli Takım aday kadrolarına davet edilen Muhammed Mustafa, U18 Milli Takımımızın, Priştine'de oynayıp Kosova'yı 10 mağlup ettiği hazırlık maçında 10 numaralı forma ile sahada mücadele etti.
Geleceğin yıldız futbolcu adayları arasında gösterilen Muhammed Mustafa Pınarcı, Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performans ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekerek milli takıma seçildi.
U18 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu'nun Kosova maçında ilk on birde şans verdiği Muhammed Mustafa, 10 numaralı formasıyla sergilediği futbolla göz doldurdu.
İlk defa milli forma giymenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Muhammed Mustafa Pınarcı " 9 yaşımdayken elimden tutan ve futbola başladığım Kütahya Altınordu Futbol Okulunda bana emek veren Ayhan Yaman hocama çok teşekkür ederim. Önce Altınordu'ya, ardından Trabzonspor'a transfer olmamdaki katkı, destek ve emekleri unutulmaz. Ayhan Yaman Hocama verdiğim sözü tuttum ve milli formayı giydim, Kütahyamızı Trabzonspor'da ve Milli Takımımızda en iyi şekilde temsil etmek için gayret edeceğim" diye konuştu.

"Bu şehrin çocuklarına inanın"
Muhammed Mustafa Pınarcı'nın Milli Takıma seçilmesinden duyduğu kıvancı ve gururu dile getiren Kütahya Altınordu Futbol Okulu Kurucu Antenörü Ayhan Yaman, "Muhammed Mustafa ile onurlandık, gurur duyduk. Kütahya'mızın evlatlarını büyük takımlara ve milli takıma göndereceğiz diye hedef koymuştuk. Çok şükür planladığımız hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Muhammed Mustafa 9 yaşında Gediz ilçemizden bize geldi. Kütahya Altınordu Futbol Okulunda ve Sakaspor'da yetişti. Önce Altınordu'ya geçtiğimiz sezonda Trabzonspor'a transfer oldu. Uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edeceğine inanıyorum ve kendisine başarılarının devamını diliyorum. Bu şehrin çocuklarına inanın. Yetenekli futbolcular yetiştirmeye, Kütahya futboluna ve ülke futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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