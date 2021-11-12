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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da veteriner klinikleri denetlendi

İHA

Kütahya’da veteriner klinikleri denetlendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Veteriner Kliniklerinin yıllık olağan denetimlerinin yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” İlimizdeki Veteriner Kliniklerinin yıllık olağan denetimleri 5996 Sayılı Kanun ve Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında; İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından yapılmış olup, aynı zamanda Veteriner Hekimlere Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında eğitim verilmiştir” dedi.

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