Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı ek bütçesi onaylandı

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın başkanlığında İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda 2021 yılı ek bütçesi ile 2022 yılı hazırlık bütçesi görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan ve meclise sunulan 98 milyon TL ek bütçe, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Ek bütçenin 'hayırlı' olmasını dileyen Vali Ali Çelik, 2021 yılı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya İl Genel Meclisi'ne uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Çelik, “İl Genel Meclisi üyelerimizin tek derdi Kütahya’ya daha fazla hizmet gelmesi. Şantiye görevlisi gibi gece gündüz hepsi sahada, işin başındalar. Gayretleri ve çalışmaları için İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz’a, meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.