Kütahya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" trafik uygulaması Vali Ali Çelik, kampanya kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi

Kütahya Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında yapılan "Emniyet Kemeri Uygulamasında" sürücülere emniyet kemeri kullanımının trafik güvenliği için önemini hatırlattı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç'ın da katıldığı uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çelik, emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diye konuştu.

Çelik, "Trafik kazalarındaki en temel enstrüman olan emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Emniyet kemeri zaten yasalarla da zorunlu. Kütahyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın en temel beklentimiz araca bindikleri andan itibaren, daha aracı çalıştırmadan emniyet kemerlerini takmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleridir. Bazı vatandaşların bazen, 'sıkıyor', 'bunaltıyor' veya 'kısa mesafeye gidiyorum' gibi kendilerince bahanelerle emniyet kemeri takmıyor. Kendimize ve sevdiklerimize karşı sorumluluğumuz bir hareketle iniltili. O da araca biner binmez bir hareketle emniyet kemerimizi takmamız. Bu konuda hem kendimiz hassasiyet göstermeliyiz hem de çevremizdekileri uyarmalıyız" şeklinde konuştu.

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