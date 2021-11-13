Kütahya’da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya’da yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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