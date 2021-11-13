Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ULMER) tarafından uluslararası öğrencilerin oryantasyon faaliyetleri kapsamında Simav ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.

“43 Farklı ülkeden 43 öğrenci Kütahya’yı geziyor” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında uluslararası öğrencilerin ilk durağı Simav Teknoloji Fakültesi oldu. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Halil İbrahim Başboğa, öğrencilere fakültenin olanaklarından bahsederek, fakülte içindeki laboratuvar ve atölyelerin tanıtımını yaptı.

Öğrenciler son olarak Simav’ın sahip olduğu iş potansiyelini yakından gözlemlemek amacıyla ilçedeki önemli sanayi kuruluşlarını da ziyaret ettiler. Günün yorgunluğunu atmak amacıyla Simav seyir tepesinde kahve molası veren öğrenciler, burada çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından Kütahya’ya döndüler.

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