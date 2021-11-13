Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Y. E., E. K., S. G., ve E. T. isimli 4 şüpheli 97 gram uyuşturucu bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet bıçak ile yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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