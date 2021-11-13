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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de "Bi Hareketine Bakar Hayat” etkinliği

İHA

Gediz’de "Bi Hareketine Bakar Hayat” etkinliği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İçişleri Bakanlığı talimatıyla “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosu ile trafikte farkındalık etkinliği düzenlendi.
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ile birlikte polis ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından Gediz Meslek Yüksekokulu önünde durdurulan araçlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
Kaymakam Hakan Alkan, emniyet kemerinin kazalarda yaralanma oranını düşürdüğünü söyleyerek, “Trafik kazaları genelde dikkatsizlikten ve kurallara uymamaktan meydana geliyor. Trafiğin yoğun olduğu bu bölgede bilgilendirme yapıyoruz. Bizim temennimiz vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesin. Kazaların hiç olmamasıdır. Emniyet kemeri takıldığında trafik kazalarında yaralanma oranı düşüyor. Bütün hemşerilerimizi bu kampanyaya desteğe davet ediyorum” dedi.

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