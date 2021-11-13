Kütahya Teknokent adım adım zirveye tırmanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kurucularından biri ve en büyük paydaşı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent’in temsilcileri 8. ArGe ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde yer aldı.

Kocaelin’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı zirveye Türkiye’de kurulu 89 teknokent ve 100’den fazla ArGe tasarım merkezi yetkilisi katıldı. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Umutsuzluk pompalayanlara inat, gelen parlak gençlerimizle, Teknofest kuşağıyla çok daha iyilerini başaracağız” dedi.

Başta ArGe ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere, ArGe ve yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinin bir araya geldiği ve kamu kuruluşları ile özel sektörün de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, başarılı bölge ve merkezlere çeşitli kategorilerde ödül verildi. Kütahya’dan Ünsa A.Ş.’nin de Tasarım Merkezleri performans endeksi ödüllerinde kendine yer bulduğu tören esnasında teknoparklar performans endeksi açıklandı. Açıklanan endekste Kütahya Tasarım Teknokent’in tırmanışı da belgelenmiş oldu. Kütahya Teknokent, 89 teknopark arasında 60. sırada kendine yer buldu.

Kütahya Tasarım Teknokent’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir önceki endeks sıralamasında sonuncu sırada yer alan Kütahya Teknokent’i uluslararası patentlerinin de değerlendirmeye alınmasıyla gelecek yıl çok daha iyi bir yer bekliyor” ifadelerine yer verildi.

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