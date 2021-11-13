Doktor Saygılı ABD'de araştırma yapacak

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suna Karadeniz Saygılı, TÜBİTAK Programı kapsamında MD Anderson Kanser Merkezi'nde, "Beyin Tümörlerinde Hedefe Yönelik Hibrit Aptamer Teknolojilerinin Kullanımı" üzerine çalışma yapacak.

Dr. Öğr. Üyesi Suna Karadeniz Saygılı'nın, TÜBİTAK 2219Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Programı Kapsamında değerlendirilen projesi desteklenmeye hak kazandı.

Saygılı, MD Anderson Kanser Merkezinde, Kanser Tıbbı Anabilim Dalı Deneysel Terapötik Araştırmalar Bölümünden Öğretim Üyesi ve Laboratuvar Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. Gabriel LopezBerestein danışmanlığında, "Beyin Tümörlerinde Hedefe Yönelik Hibrit Aptamer Teknolojilerinin Kullanımı" üzerine çalışmalarını 1 yıl süreyle sürdürecek.

KSBÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı Doç. Dr. Orhan Özatik, “Suna Hocamızı tebrik eder, ABD’deki çalışmalarında başarılar dileriz. Her zaman yanındayız ve projelerini destekliyoruz” dedi.

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