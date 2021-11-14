Kütahya Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi açılış için gün sayıyor

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi canlandırılıyor. Kütahya'nın Sofça köyü yakınlarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, açılış için gün sayıyor.

2 milyon 860 bin TL'ye mal olan merkez, vadinin tanıtılmasında yerli ve yabancı turistlere büyük katkı sağlayacak.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "3 bin yıllık tarihi ile medeniyetlerin, kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahyamızda yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesine başlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezimiz (Karşılama Merkezi) önümüzdeki günlerde EskişehirKütahya karayolunda hizmet vermeye başlayacak. Kütahyamızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Frigya Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinde karayolu ile şehrimizden geçecek olan yerli ve yabancı turistler burada konaklayıp, şehrimizin tarih sanat kültür ve doğa zenginlikleriyle alakalı bilgi edinebilecek" dedi.

Çevre düzenlemesinin ardından hizmete sunulacak olan merkez, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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