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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de genç yetenekler futbol turnuvası sona erdi

İHA

Gediz’de genç yetenekler futbol turnuvası sona erdi

Gediz Belediyesi Genç Yetenekler Futbol Turnuvası Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi’nde 8 takım 180 futbolcunun katılımı ve oynanan 28 maç ile sona erdi.
İlçe stadında düzenlenen turnuvalara Altay Simav Futbol Okulu, Bucaspor Simav Futbol Okulu, Dayınlar Spor, Emet Spor, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Gediz Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü, Kütahya Çamlıca Futbol Okulu ve Turan İdman Yurdu Spor Kulüpleri olmak üzere 180 genç sporcu top koşturdu.

Müsabakaların sona ermesiyle Genç Yetenekler Turnuvası Kupa töreni düzenlendi
Düzenlenen kupa törenine, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Gediz Amatör Spor Kulüpleri ve Gediz Gençlik Kulübü Başkanı Mesut Yörük, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, Gediz Dayınlar Spor Kulübü Başkanı Ünal Bilgili, Kulüp yöneticileri, sporcular ve aileleri katıldı.
Turnuvayı düzenleyen ekibe teşekkür ettiğini belirten Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Toplum olarak millet olarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor mutlaka. Onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasının bir vesilesidir spor. Hem kendi özel hayatlarında hem de toplumsal hayatta onlara bir merhale kazandıracak bir etkinlik olduğunu düşünüyorum sporun. Onlara kişisel anlamda da bir değer katacaktır. Bu güzel faaliyetin devamının geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlarımızın gençlerimize sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Bütün emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal medyanın kötülüklerinde gençleri koparmak için turnuva düzenlediklerini ifade Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Başka il ve ilçeler de bu tarz etkinliklerin yapılması için bir öncülük yaptık. Tüm imkanlarımızı gençlerimize sunmak için çalışıyoruz. Profesyonel sporcular olma yolunda yeteneği olan gençlerimizi ileriye taşımak için belediye olarak spor alanında her türlü faaliyet ile yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın ailelerine, kulüp yöneticilerimize ve evlatlarımıza spor sevgisini aşılayan teknik kadrolarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Gediz Gençlik ve spor Müdürü Muhammed Keskin, Kütahya, Uşak ve Simav’dan takımların katılımı ile çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gediz Belediyesinin her türlü imkanı sunduğunu belirten Müdür Keskin, “Altyapı bizim için önemli. Futbolda altyapının gelişmesi özellikle U11, U14 takımlarının çıkması bizim için önemli. 2009, 2010, 2011 doğumlu gençlerle birlikte biz sahalarımızda biraz genç sesler duyarak mutlu oluyoruz. Sahalarımıza gelen gençler bizi onore ediyor. Onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilme, sporu sevdirme ve özellikle futbolu daha iyi öğretebilme adına güzel bir organizasyon oldu. Emek veren destek veren herkese teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.
Turnuva sonunda hakem, teknik adam, idareci ve futbolculara protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. Toplu fotoğraf çekilmesiyle turnuva sona erdi.

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